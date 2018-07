Nani Medeiros faz show no Foyer Nobre do Theatro São Pedro nesta quinta

Artista realiza o show Valentia in duo, acompanhada pelo paulista Junior Pita no violão de 7 cordas TOM SILVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

A cantora Nani Medeiros se apresenta nesta quinta-feira (12) no projeto Mistura fina, que acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº). A artista realiza o show Valentia in duo - acompanhada pelo paulista Junior Pita no violão de 7 cordas - a partir das 18h30min, com entrada franca.

Intérprete e atriz, Nani Medeiros tem como influências em sua interpretação grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, Elizeth Cardoso, Clara Nunes e Nana Caymmi. Ela divulga Valentia, trabalho lançado no ano passado - o repertório é formado por músicas de novos compositores brasileiros, com referências da cultura afro-brasileira ao lado do choro, do samba e da canção.

Até o fim do ano, é previsto que o projeto tenha promovido 40 shows.