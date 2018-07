Show do Acústicos & Valvulados tem entrada gratuita em Canoas

A programação da Semana do Rock no Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750) conta com show da Acústicos & Valvulados nesta quarta-feira (11) à noite. A apresentação acontece a partir das 20h, na praça de alimentação do local, com entrada franca.

Em atividade desde 1991, o grupo, formado por Rafael Malenotti (vocal), Alexandre Móica (guitarra), Daniel Mossmann (guitarra e baixo), Diego Lopes (baixo) e Paulo James (bateria), vai tocar sucessos como Até a hora de parar, Fim de tarde com você e Milésima canção de amor. Antes dos veteranos, às 18h, acontece show da Big Stone Crew, influenciada por nomes que vão de Ramones a AC/DC.

Para fechar o cronograma dedicado ao gênero musical, na sexta-feira, às 20h, a atração é a banda Ultramen.