Patronos divulgam carta em defesa da Feira do Livro de Porto Alegre

O Conselho de Patronos da Feira do Livro de Porto Alegre divulgou uma carta em defesa do mesmo evento literário gaúcho. Assinado por nomes como Valesca de Assis (patrona em 2017) e Luis Fernando Verissimo (1991), o texto clama que "todos os governantes saibam do valor da Feira do Livro na Praça da Alfândega e trabalhem por ela".

No começo de junho, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), que organiza a feira anualmente, foi surpreendida por um boleto de cobrança no valor de R$ 179.849,60 para o uso da Praça da Alfândega. Quase um mês depois, a questão segue em debate. Consultado pelo Jornal do Comércio, o diretor do Escritório de Eventos da prefeitura de Porto Alegre, Antonio Gornatti, informou que a questão deve ser definida até o fim desta semana.