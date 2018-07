Orquestra de Câmara Theatro São Pedro apresenta recital com Nelson Freire

A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro convida o pianista Nelson Freire para duas apresentações no teatro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). Com ingressos entre R$ 80,00 e R$ 360,00, as atividades acontecem no domingo (8), às 18h, e na segunda-feira (9), às 20h.

Um dos mais respeitados pianistas contemporâneos, Freire nasceu em Minas Gerais e recebeu honrarias em vários países. Só em 2018, o músico já se apresentou na Philharmonie de Paris, Philharmonie de Berlin, Scala de Milão, Concertgebouw de Amsterdam, Ópera de Sydney e Carnegie Hall.

O repertório dos espetáculos em Porto Alegre é formado por dois trabalhos de Mozart, a abertura de As bodas de Fígaro, e Sinfonia nº 40. Completa o programa Concerto nº 2 para piano e orquestra, de Chopin, uma das obras preferidas de Dona Eva Sopher, homenageada na ocasião.