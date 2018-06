Última temporada de 'Game of Thrones' será a mais sangrenta de todas, diz atriz

Folhapress

A oitava e última temporada de Game of Thrones, com estreia marcada para 2019, será amais sangrenta de todas, segundo a atriz Sophie Turner, que interpreta a personagem Sansa Stark.

"É Game of Thrones, então ela será mais sangrenta, emocionalmente torturante e terá mais mortes do que todos os anos anteriores!", contou, em entrevista por vídeo,ao site GoldDerby.

Turner disse que os personagens vão se unir para lutar contra "a desgraça iminente",mas que haverá muita tensão entre os pequenos grupos, que lutarãopeloque acham que é certo.

A atriz falou ainda sobre as mulheres da série, como DanenerysTargaryen (Emilia Clarke), Arya Stark (Maisie Williams) e Cersei Lannister (Lena Headey).

"Todas emulam diferentes pontos fortes e formas com as quais as mulheres podem ser fortes, e essa é uma coisa que eu realmente adoro sobre a série", diz. "Elas não chegaram aopoder da mesma forma."

A própria Sansa Stark ficou mais empoderada na última temporada, após anos de sofrimento. "Sempre vi algo de guerreira na Sansa que eu não acho que outras pessoas viram", disse. "Estou muito feliz com o lugar onde a sua história chegou."