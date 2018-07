Show poético-musical é atração do projeto Mistura Fina nesta quinta

Bruna Paulin e os Esotéricos se apresentam no Foyer Nobre do Theatro São Pedro a partir das 18h30min ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC

Na quinta-feira (4), às 18h30min, Bruna Paulin e os Esotéricos são a atração do projeto Mistura Fina, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/nº). A entrada é franca. O grupo vai apresentar versão do show poético-musical Uma nova pele, que estreou em 2017.

O público poderá conferir versões de canções de nomes como Rita Lee, Chico Buarque, Gilberto Gil, Céu, Amy Winehouse, The Rolling Stones, Norah Jones, entre outros, selecionadas pelo diretor musical do grupo, Guilherme Dable. As músicas serão intercaladas com dramaturgia original de Tatiana Cruz, poemas de Primavera das Neves e Fauzi Arap.

Além de Dable (baixo), a banda é formada por Augusto Stern (guitarra), Gevago Prescendo (guitarra), Guilherme Fialho (guitarra), Rodrigo Trujillo (teclados) e Pedro Petracco (bateria). A direção de movimento do espetáculo é de Diego Mac, preparação vocal de Luana Pacheco e figurino de Antonio Rabadan.