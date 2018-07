Dilan Camargo lança novo livro de poesias nesta quinta

O escritor Dilan Camargo lança novo livro nesta quinta-feira (5), na Feira Literária do Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa do Estado (praça Mal. Deodoro, 101). A arte do medo (Minha Lei é Ler, 100 págs., R$ 25,00) tem sessão de autógrafos às 17h, com entrada franca. A feira acontece entre hoje e domingo, no hall do edifício.

A violência e o medo permeiam o livro, composto por poesias para adultos, com uma linguagem próxima ao teatro. "Estamos impregnados, ensopados, tanto do medo real como do imaginário do medo. Não cabe à poesia oferecer respostas, mas fazer perguntas, e de uma forma dramática, que quase escorregue para fora da poética", destaca o autor.

Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2015, Camargo é conhecido pela sua obra em poesias e narrativas para o público infantil e juvenil. Para o público adulto, escreveu também A fala de Adão, que foi considerado pela Associação Gaúcha de Escritores, em 2015, o livro do ano em poesia.