Ju Rosenthal faz sua estreia em disco

O palco do teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência) será cenário, na quinta-feira, para o lançamento do CD Ju Rosenthal... Todo amor (R$ 25,00, no local e nas plataformas digitais). O show do primeiro disco da carreira da cantora, compositora e cavaquinhista está marcado para as 20h, com ingressos a R$ 30,00 (na hora).

Com 12 músicas inéditas e autorais, compostas por Ju e pelo bandolinista Elias Barboza, o álbum destaca repertório ritmos como samba, canção, choro, valsa, ijexá, afro-samba e baião. No espetáculo, Ju estará acompanhada de Elias Barboza (bandolim, violão), Matheus Kleber (acordeon e piano) e Fernando Sessé (percussão) - que fazem parte da banda que gravou o disco. Haverá ainda participações especiais de Inês Rosenthal (violino), Mel Rosenthal (voz) e Davi Rosenthal da Costa Flores (voz).

Todo amor foi gravado de forma independente no estúdio Tec Áudio, mixado por Fernando Dimenor. Barboza assina a produção e direção musical, arranjos e grande parte da instrumentação.