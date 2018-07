Sarau do Solar recebe Zé Caradípia e Márcio Celli

Zé Caradípia e Márcio Celli se apresentam no Sarau do Solar /ALRS/DIVULGAÇÃO/JC

O Sarau do Solar de amanhã, às 18h30min, recebe Zé Caradípia (voz e violão) e Márcio Celli (voz), acompanhados de Fernando Sessé (percussão). No repertório, eles interpretam músicas autorais e de grandes compositores gaúchos, como Nelson Coelho de Castro, Giba Giba e Mário Barbará, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968). A entrada é franca.

Caradípia iniciou sua carreira em Porto Alegre, em 1976, no grupo Cordas & Rimas. Em 2001, lançou Retina da alma, gravado ao vivo no Teatro Renascença. Sua composição Asa morena, gravada por Zizi Possi, foi considerada uma das 100 músicas mais populares do Brasil no século XX.

O cantor e compositor porto-alegrense Marcelo Celli tem um trabalho focado essencialmente na música brasileira. Suas composições abordam estilos variados, como samba, bossa nova, ijexás e baladas. Seus mais recentes discos são Márcio Celli canta Adriana Calcanhotto e Da minha janela.