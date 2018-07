Chapéu Acústico recebe shows de Everson Vargas Trio e Bernardo Zubaran nesta terça

Apresentação do Everson Vargas Trio tem foco no repertório autoral do grupo MARCOS MONTEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

O projeto Chapéu Acústico segue na agenda cultural de Porto Alegre para julho, tendo no show de abertura do mês o Everson Vargas Trio e o convidado Bernardo Zubaran. A apresentação - com foco no repertório autoral do trio e de nomes como Charles Mingus e Beatles, com arranjos próprios - acontece na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), nesta terça-feira (3) às 19h, com contribuição espontânea.

O Everson Vargas Trio é composto pelo pianista João Maldonado e pelo percussionista Giovanni Berti, além do contrabaixo acústico e voz do próprio músico que dá nome ao grupo. Vargas também já dividiu experiências musicais e de vida com outros profissionais de diversos locais em espetáculos na América Latina e na Europa, tais como o Festival de Jazz de Madri; o Festival Sul a Sud em Sanary, na França; e Festivais de Jazz em Porto Alegre, Pelotas e Canoas.

Convidado da apresentação, Zubaran tem a música desde berço, sendo filho e neto de músicos, e integra a banda JazzGig desde 2011.