Espetáculo sobre a juventude é atração neste domingo na Assembleia Legislativa

Neste domingo (1º), o espetáculo ComDomínio é atração às 16h, no Teatro Dante Barone. A entrada é franca. No dia 8, haverá uma apresentação em Guaíba, às 18h, na sede do Sinpacel Sindicato.

Cinco histórias entre ficção e realidade se misturam em ComDomínio. A dramaturgia elaborada a partir de jogos e improvisações traz uma narrativa que entrelaça cinco destinos de jovens que lutam por ideais em meio aos conflitos de uma realidade que não corresponde aos seus sonhos.

ComDomínio integra a Mostra Cênica para Teatro Fórum, evento resultante do projeto Teatro de Fato - Curso de Teatro do Oprimido que, em 2018, completou sua nona edição atendendo ao público de Guaíba, de Porto Alegre e da Região Metropolitana. O projeto é uma realização do Grupo de Teatro Popular Comparsaria das Façanhas e Espaço Livre Biguá. O custo é ministrado por Araxane Jardim e Déia Alencar.