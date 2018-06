Inscrições para uso do teatro Renascença e da Sala Álvaro Moreyra encerram nesta sexta

A Secretaria Municipal da Cultura recebe, até esta sexta-feira (29), os pedidos para uso do Teatro Renascença e da Sala Álvaro Moreyra, em datas no segundo semestre.

Serão aceitas demandas para temporadas de teatro e circo, espetáculos para público infantojuvenil, dança, música e Projetos Novas Caras e Noite do Circo. O regulamento está disponível no blog Mais Teatro e no site da prefeitura . Os selecionados serão conhecidos dia 3 de julho.