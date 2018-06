Casa Baka recebe mostra coletiva que potencializa relações entre arte e política

Neste sábado (30), a partir das 15h, a Casa Baka (República, 139) recebe a mostra coletiva Registro n.2, com obras e proposições que potencializam as relações entre arte e política. A abertura conta com ações performáticas, conversa entre artistas e público, e exibição de vídeo.

Com curadoria de Charlene Cabral e Diego Groisman, o corpo da exposição formou-se a partir de uma convocatória aberta às/aos artistas a partir do tema não neutro | dívida interna, um desdobramento propositivo elaborado no texto de Nuno Ramos, Suspeito que estamos..., publicado na Folha de S.Paulo em 2014. A mostra reúne 28 artistas e um coletivo, de diversas partes do País. Há obras em fotografa, gif, instalação, objeto, performance, livro de artista, bordado, vídeo, escultura, fotoperformance, videoperformance, trabalhos gráficos e ações. A visitação vai até 1 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 14h30min às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h.