Espetáculo Beatles para crianças tem sessões em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Artistas tocam as músicas mais famosas do quarteto de Liverpool, com vídeos e animações ao vivo ANDREA MACHADO/DIVULGAÇÃO/JC

O espetáculo Beatles para crianças 2 - A bagunça continua! tem sessões no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) neste sábado (30), às 15h e às 18h; e única apresentação no Teatro Feevale (ERS-239 - Campus II da Universidade) no domingo (1º), às 17h. Na montagem, Fabio Freire (voz, guitarra, ukulele, banjo e bandolim), Gabriel Manetti (voz e percussão), Edu (Ludi) Puperi (guitarra, violão, sanfona), Johnny Frateschi (baixo e banjo), Humberto Zigler (bateria e percussão) e Rafa Perticarrari (produção geral) apresentam diferentes instrumentos musicais para as crianças e tocam as músicas mais famosas do quarteto de Liverpool, com vídeos e animações ao vivo.

Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 150,00 no site Uhuu e nas bilheterias. Há uma promoção limitada para família, sendo quatro entradas por R$ 150,00, somente em setor de plateia alta.