Fernando Anitelli se apresenta em Porto alegre nesta sexta

Nesta sexta-feira (29), ocorre em Porto Alegre o show Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz e Violão, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. O músico, cantor e compositor busca inspiração no cancioneiro popular para nortear este espetáculo mais intimista. Ele tem mais de 2 milhões de álbuns vendidos, sete CDs autorais, três DVDs e um dos maiores projetos da música independente nacional.

Apesar de o projeto sempre ter sido marcado por suas apresentações que misturavam uma série de performances, tudo teve início no álbum solo de Anitelli (inspirado na leitura do livro O lobo da Estepe, de Herman Hesse) e em suas apresentações iniciais de voz e violão. A construção do primeiro CD, Entrada para raros, foi baseada justamente nas canções, poesias e batidas que, até então, eram apenas entoadas nos saraus e divulgadas na rede por Seu Odácio, pai de Anitelli. Agora, o criador tem se dedicado a pensar os rumos da companhia.