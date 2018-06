Festival de rock gaúcho é atração em Porto Alegre no domingo

Defalla é uma das atrações do evento, que será realizado no Auditório Araújo Vianna EGISPORTO/DIVULGAÇÃO/JC

O Festival POA Rock reúne diferentes gerações do rock gaúcho no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (1º). O evento acontece a partir das 15h e conta com mais de 20 atrações - incluindo Defalla (às 23h), Taranatiriça (17h05min) e Julio Reny (15h25min). Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 150,00, com venda antecipada no site Sympla ou na Lancheria do Parque (Osvaldo Aranha, 1.096).

A lista de shows ainda inclui Tenente Cascavel; uma homenagem a Júpiter Maçã no telão, com os ex-Cascavelettes Alexandre Barea e Humberto "Cokeyne Bluesman" Petinelli tocando ao vivo; e Colarinhos Caóticos, entre outros. Os nomes da velha guarda vão se intercalar no palco com oito expoentes da cena contemporânea: Le Batilli, O Mensageiro, Quem é você Alice?, Radio Russa, Adrielle Gauer, Matéria Plástica, Jota Emme Electroacústico e Piratas do Porto.

Cada um dos novos artistas vai tocar duas músicas autorais e uma de um "padrinho" da velha guarda, ao lado do próprio: os colaboradores vão de Frank Jorge a Biba Meira, entre outros. Já os shows dos grupos veteranos terão mais de meia hora de duração.

Os artistas da geração mais nova também participam de um álbum coletivo do festival. As bandas foram selecionadas a partir de um edital lançado em novembro do ano passado. Pedro Loss e Mario Marmo, organizadores do evento, ficaram encarregados de escolher os integrantes do disco. A ideia, conforme o primeiro, é fomentar a cadeia produtiva do rock.

Após o festival, o plano é fazer uma festa de encerramento no Asilo Padre Cacique, para onde serão destinadas as doações arrecadadas com o ingresso solidário (R$ 50,00 e entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis).