Parceria entre Kurt Weill e Bertold Brecht inspira espetáculo apresentado nesta quinta

O compositor Kurt Weill e o dramaturgo Bertold Brecht formaram uma parceria notável para a música dramática do século XX. Na quinta-feira (28), às 18h30min, o ator e diretor Zé Adão Barbosa, um apaixonado pela obra da dupla, ao lado do maestro Everton Rodrigues e da cantora Ana Oliveira, participa do projeto Mistura Fina no Foyer Nobre do Theatro São Pedro.

O repertório reúne textos, poesias e conhecidas canções, como Moritat Song, Jenny dos Piratas, Tango do Cafetão, Surabaya Johnny e Alabama Song, entre outras. A entrada é franca.

Barbosa é ator e diretor há mais de 30 anos, com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Ana Cristina já atuou na banda Brazilian Sound Machine, em que dividia os vocais com o cantor gaúcho Tonho Crocco. Rodrigues, por sua vez, é compositor, arranjador e instrumentista porto-alegrense. Iniciou sua carreira em 1993 como diretor musical de teatro.