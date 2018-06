Espetáculo que trata de relação entre gêmeas é atração na Travessa dos Cataventos

Gêmeos são facilmente confundidos diversas vezes, gerando situações até cômicas em alguns casos. Baseado nesta temática, o espetáculo SuperGêmeas - Uma comédia musical cara de pau trata, de forma bem-humorada, a relação entre as atrizes e irmãs Fernanda e Mariana Beppler.

A apresentação, com entrada franca, acontece nesta quarta-feira (27) na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), às 16h. As duas incorporam palhaças heroínas, que utilizam os superpoderes artísticos para salvar o mundo da monotonia, do tédio e do mau humor.