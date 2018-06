Theatro São Pedro celebra 160 anos com show de piano no foyer

Completando 160 anos nesta quarta-feira (27), o Theatro São Pedro comemora a data com o Musical Évora a partir das 12h30min no Foyer Nobre (praça Mal. Deodoro, s/nº). O professor e pianista Angelin Loro será o responsável pela apresentação do recital. No repertório, obras de Mozart, Beethoven e Rachmaninoff, entre outros.

Graduado em Piano e Licenciado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Loro fez sua estreia com 17 anos, no dia 24 de julho de 1963, no Teatro Municipal Carlos Gomes de Blumenau. Desde então, já apresentou recitais individuais e camerísticos como solista de orquestra no Brasil e no exterior.

O Musical Évora é uma realização da Associação Amigos do Theatro São Pedro. O projeto proporciona apresentações ao vivo, com entrada franca, nas quartas-feiras úteis, com músicos de diferentes regiões do País e do exterior.