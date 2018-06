Ricardo Darín responde a acusações de ter maltratado atrizes

O ator argentino Ricardo Darín respondeu, pela primeira vez, às acusações das atrizes Valeria Bertucelli e Erica Rivas de tê-las maltratado em duas ocasiões. Darín foi abordado no aeroporto de Buenos Aires por uma repórter do programa de TV Los Ángeles de la Mañana, nesta terça-feira (19), e acabou concedendo uma entrevista sobre o assunto.

"Estou chocado e devastado. Estou estupefato. Tentando entender como aconteceram as coisas e por que se converteram em outras", disse o ator. "Pedi desculpas (às duas) e não foram bem interpretadas, inclusive foram distorcidas. Este é um momento difícil de muita hipersensibilidade com todos os movimentos femininos, a lei do aborto."

"Tudo tende a ir para um só lado e se pede aos gritos que (se trate a história) como violência de gênero, mas isso é um pouco perverso, porque acho que não tem nada a a ver. É doloroso, porque é muito difícil se defender quando tudo vai ser distorcido."

Desde o ano passado, já corriam boatos de que houvera um desentendimento entre Darín e Rivas nas filmagens do longa La Cordillera, de Santiago Mitre. Notícias diziam que a atriz tinha chegado mesmo a denunciar o ator à polícia, mas ele nega.

O assunto voltou à tona na semana passada, quando Valeria Bertuccelli, em outro programa, revelou o motivo de ter abandonado o elenco de uma peça que protagonizava com Darín. "Ele me tratou de um jeito que não se trata uma colega de trabalho. Fiquei mal, cheguei a desmaiar. Muitas coisas assim acontecem e eu procuro resolvê-las conversando. Mas o que aconteceu foi gravíssimo", disse ela.

Bertuccelli revelou ainda ter combinado com a produção da peça dizer que o motivo da saída era o convite para a participação em um filme. Ela lembrou as mentiras disseminadas, à época, de que seu marido a teria feito abandonar a montagem, porque a atriz teria se apaixonado por Darín.