Pinacoteca Aldo Locatelli recebe exposições de arte contemporânea

Obra de Karin Lambrecht participa da exposição Anos 90: Rupturas/Continuidades no Paço Municipal REPRODUÇÃO/PMPA/JC

Abrem nesta terça-feira (26), às 18h30min, na Pinacoteca Aldo Locatelli (praça Montevidéu, 10), duas exposições contemplando diferentes facetas da arte contemporânea. Seguindo o princípio de expor o acervo próprio da coleção e oportunizar ao público a apreciação de artistas selecionados por projetos curatoriais inovadores, são inauguradas as mostras Uma lâmpada no porão e Anos 90: Rupturas/continuidades.

A mostra Uma lâmpada no porão: A fotografia como meio de expansão tem curadoria do alemão Klaus W. Eisenlohr e do porto-alegrense Eduardo Vieira da Cunha. Participam os artistas Chico Machado, Flavya Mutran, Ío, James Zortea, Leo Coobelli , Lizangela Torres, Manoela Futado, Natalia Shul, Tuane Eggers, Walter Karwatzki.

Concebida como prolongamento da mostra Despertar das formas, cuja intenção era investigar o modernismo nas artes plásticas em Porto Alegre, e que está em cartaz desde março no Paço dos Açorianos, a exposição Anos 90: Rupturas/continuidades traz quatro pinturas em grandes dimensões e um livro de artista, todas obras pertencentes à Pinacoteca Aldo Locatelli. Fazem parte da seleção Alfredo Nicolaiewsky, Elton Manganelli, Karin Lambrecht e Teresa Poester.

Visitação até 20 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h. A entrada é franca.