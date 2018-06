Paul McCartney lança duas músicas de uma só vez

Incansável nas turnês que giram o mundo, Paul McCartney também segue com visitas frequentes aos estúdios para gravar novas músicas. E, com duas canções de uma só vez lançadas no seu canal de YouTube, o ex-Beatle anuncia a chegada de um novo álbum de estúdio.

Egypt Station, que sairá pela Capital Records, é o 17º disco de inéditas de Sir Paul na carreira solo e seu título foi tirado de uma das pinturas de Macca. Para celebrar o anúncio, chegam I Don't Know e Come On To Me, duas músicas que são opostas em sua vibração.

A melancólica I Don't Know é guiada a partir das teclas de piano, que, vagarosamente, conduzem o ouvinte para um McCartney que questiona o que há de errado consigo. "Eu não sei. Eu não sei", diz, sem respostas.

Em contrapartida, Come On To Me exibe um Paul roqueiro, enérgico - e ainda, assim, amoroso.

Em uma declaração dada para divulgar o novo trabalho, McCartney explica que o título do disco vem da ideia de criar um álbum com um conceito. "Egypt Station começa em uma estação (de trem) na primeira música e a cada faixa, chegamos a uma nova estação", disse ele. "Isso nos deu a ideia de basear todas as músicas ao redor desse conceito."

Paul McCartney gravou o disco, sucessor de New (2013) em Los Angeles, na Califórnia, e na Inglaterra, com o produtor Greg Kurstin, cujo currículo inclui trabalhos com Adele, Beck e Foo Fighters.

Egypt Station já está em pré-venda em múltiplos formatos: digital, CD, vinil, edição limitada em vinil de 180 gramas e super deluxe, com faixas bônus.

A última passagem de Paul McCartney pelo Brasil foi em 2017, quando passou por Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.