5º Encontro de Forró Brasil ocorre em Porto Alegre neste fim de semana

O 5º Encontro de Forró Brasil tem atividades em Porto Alegre neste fim de semana. A programação inclui oficinas de dança, concurso e show, em três espaços da cidade ao longo de sexta-feira, sábado e domingo. Inscrições e ingressos pelo site www.encontrodeforro.com.br

As aulas acontecem no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) e reúnem professores de diversos estados brasileiros. No primeiro dia, as aulas ocorrem das 14h às 17h; nos outros dois, das 13h às 20h.

Já a mostra competitiva conta com apresentação de coreografias com grupos selecionados em diferentes partes do Brasil. O palco para a competição é o Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223), às 20h de sexta.

Na noite de sábado, o evento promove uma festa junina. Um dos destaques é o show do Trio Alvorada, de São Paulo, a partir das 23h, no CTG Estância da Azenha (Aureliano de Figueiredo Pinto, s/nº).