Orquestra de Câmara Theatro São Pedro faz concerto comemorativo

Neste domingo, a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro celebra os 160 anos do teatro em que surgiu. O maestro Evandro Matté rege concerto a partir das 18h. O evento conta com participação da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e tem ingressos por valores entre R$ 30,00 e R$ 100,00.

Constam no repertório obras dos brasileiros Arthur Barbosa e Carlos Gomes e do russo Igor Stravinsky. Os dois primeiros são lembrados com as interpretações de Toada e desafio, e Sonata para orquestra de cordas, respectivamente. Já Stravinsky é homenageado através da execução de Pulcinella, balé que conta a história de um rapaz aventureiro, amado por moças e odiado pelos noivos delas. A obra completa estreou em 1920, com coreografia de Léonide Massine e cenários e figurinos desenhados por Picasso.