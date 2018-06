Samba, circo e delírio - show de Roberta Sá chega ao Teatro do Sesi

Registrado em CD e DVD, o show Delírio no circo, de Roberta Sá, chega ao Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787). A cantora apresenta o espetáculo às 21h, com ingressos entre R$ 56,00 e R$ 168,00 no site Blue Ticket.

O repertório reúne 20 músicas de diferentes origens, uma miscelânea que faz parte da construção da artista como interprete. Entre as faixas estão Amanhã é sábado, de Martinho da Vila; Meu novo Ilê e Um passo à frente (composta por Moreno Veloso para Roberta); Me erra (de Adriana Calcanhotto, também para Roberta); e Se for pra mentir (Cézar Mendes e Arnaldo Antunes).

Recentemente a cantora lançou o single Afogamento, Gil e Jorge Bastos Moreno. A faixa foi incluída na trilha da novela Segundo sol e vai fazer parte de um álbum inédito. A previsão é que o novo registro seja lançado até o fim do ano.

A banda que acompanha a potiguar ao vivo é formada por Fernando Caneca (violão), Alberto Continentino (baixo), Luis Barcelos (bandolim e cavaquinho) e Marcos Suzano (percussão).