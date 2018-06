Nando Reis volta a Porto Alegre com show Voz e violão

O músico Nando Reis volta a Porto Alegre com seu show Voz e violão - mesmo nome do álbum que ele lançou em 2015. Sem sua banda de apoio, Os Infernais, o artista sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) no sábado, a partir das 21h. Os ingressos já estão esgotados.

O setlist contempla alguns dos primeiros sucessos de Nando, gravados por outros artistas e que não eram tocados ao vivo há muito tempo - como Diariamente, conhecida na voz de Marisa Monte. Também compõem o repertório canções de outros compositores, como faixas de Bob Dylan, Neil Young, dos Beatles e de Gilberto Gil. Outras faixas que devem integrar o espetáculo são sucessos All star, O segundo sol e Relicário, além de composições que raramente são tocadas por ele, mas frequentemente lembradas pelos fãs aficionados pela sua carreira, como Nos seus olhos e Quem vai dizer tchau.

No ano passado, o músico conquistou o Grammy Latino de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa com o disco Jardim-pomar (2016).