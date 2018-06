Piratini formaliza apoio financeiro para a Feira do Livro de Porto Alegre

O governador do Estado José Ivo Sartori (MDB) anunciou na segunda-feira um apoio de R$ 676 mil para a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. O valor, oriundo da aprovação de um projeto do Conselho Estadual da Cultura, vem pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e soma-se a R$ 1,2 milhão advindos da Lei Rouanet.

O anúncio ocorreu durante reunião com a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), presidida por Isatir Antonio Bottin Filho. Na reunião, confirmou-se a cessão do espaço do Memorial do Rio Grande do Sul para sediar parte do evento, que neste ano ocorre entre os dias 1º e 18 de novembro.