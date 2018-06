Casa de Cultura tem espetáculo sobre cuidado com os animais

Neste sábado (23) e domingo (24), às 16h, a Sala Lili Inventa o Mundo da Casa de Cultura Mario Quintana recebe o espetáculo Vamos cuidar dos animais?. A montagem, do Pequeno Grupo de Teatro, tem ingressos a R$ 15,00.

Com texto e atuação de Nando Ramoz, a peça conta a história sobre o professor Jaques, que mora em praia deserta e deve cuidar dos seus amigos Pinguim, Gaivota e Tartaruga. Com foco no público infantil, Vamos cuidar dos animais? ensina, diverte e convoca as crianças a participarem ativamente na tarefa de cuidar da natureza.