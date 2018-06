Peça sobre desamparo tem sessões em Porto Alegre no final de semana

Atriz Suzana Saldanha estrela a autoficção Eu é nós, em cartaz no Multipalco Eva Sopher GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

Suzana Saldanha estrela a autoficção Eu é nós, com apresentações neste sábado (23) e domingo (24), às 19h, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher. Haverá sessões ainda dias 30 de junho e 1 de julho, no mesmo local e horário. Ingressos a R$ 40,00.

Na montagem, Suzana conduz o espectador por histórias de amizade, amor e arte, contrapondo a sensação de desamparo, temática central da obra. A atriz teve como gatilho para o projeto o livro Quem pensas tu que eu sou?, de Abrão Slavutzky, mas foi da mistura de cartas, fotografias e histórias - que versam com a realidade e o faz de conta -, que resultou Eu é nós. "A única certeza que temos nessa vida são as amizades, os amores, a arte. Nada é seguro. Mas esses instantes de interação nos trazem o amparo necessário para viver em tempos de desamparo", completa Suzana.