Trajetória de gaúchas na ecologia é tema de documentário

Documentário de Daniela Sallet e Juan Zapata, Substantivo feminino destaca a contribuição das gaúchas Giselda Castro (1923-2012) e Magda Renner (1926-2016) para o movimento ecologista no Brasil.

As duas foram pioneiras e ativistas reconhecidas internacionalmente. Suas ações aparecem em imagens de arquivo e depoimentos de amigos e colegas de ativismo. Elas trouxeram para o Brasil a organização internacional Friends of the Earth, contrariaram interesses econômicos e foram vigiadas pela ditadura militar.