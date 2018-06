Filme aborda convivência de criança com mulher trans

Entre-laços acompanha a garotinha Tomo, de 11 anos. Abandonada pela mãe, ela passa a viver com o tio e a namorada. O longa recebeu um prêmio Teddy, dedicado a filmes com temáticas LGBT, no Festival de Berlim de 2017. De origem japonesa, a obra tem direção de Naoko Ogigami.

Após a mudança, a protagonista fica confusa ao descobrir que Rinko, a namorada do tio, é uma mulher transexual. Pouco a pouco, no entanto, ela descobre o sentido de família. Pelo filme, Omigami recebeu um prêmio do público no Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer.