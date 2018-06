Desespero no deserto marca produção dirigida por Coralie Fargeat

A diretora francesa Coralie Fargeat mistura ação e horror em Vingança. O roteiro envolve três homens, ricos e casados, que anualmente fazem uma caçada no deserto.

Um deles leva sua amante (papel de Matilda Lutz, de O chamado 3) para a aventura, e a situação sai do controle. Uma série de acontecimentos faz com que o trio deixe a moça abandonada para morrer. No entanto ela se dispõe a ir atrás dos malfeitores.