Luta diária de mulheres da periferia é tema de longa

Em Baronesa, Juliana Antunes coloca em foco a luta diária de mulheres da periferia. A obra foi rodada em um bairro de Belo Horizonte. Na trama, Andreia quer se mudar, e Leid espera pelo marido, preso. As duas são vizinhas que tentam se desviar dos perigos de uma guerra do tráfico e evitar tragédias. As sessões são acompanhadas pelo curta Travessia. Com cinco minutos, o trabalho tem assinatura de Safira Moreira e parte da busca pela memória fotográfica de famílias negras.