Musa da Jovem Guarda, Wanderléa faz show em Porto Alegre neste sábado

Quem chega a Porto Alegre neste sábado (16) para duas apresentações seguidas é Wanderléa, eterna musa da Jovem Guarda. Às 17h e às 21h, o Teatro do Bourbon Country recebe o musical 60! Década de arromba.

No palco, Wanderléa, acompanhada de grande elenco, revisita os sucessos daquela década - no telão, enquanto isso, trechos de vídeos e entrevistas com nomes conhecidos.