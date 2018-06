Peça sobre inquietações do mundo tem sessões no Instituto Goethe

Primeira montagem brasileira para obra da alemã Maria Milisavljevic, Tremor - sobre como as coisas foram chegar nesse ponto tem direção de Patrícia Fagundes. A peça, vista no Palco Giratório, começa temporada até 1 de julho, no Teatro do Instituto Goethe (24 de Outubro, 112). Sessões de sexta-feira a domingo, às 20h, com ingressos a R$ 40,00.

Século XXI, velocidade e fragmentação, música pop e paisagens caóticas de violência e miséria disfarçadas sob luzes de neon. Esse é o universo da peça da Cia. Rústica, que celebra a teatralidade e baseia-se no jogo entre artistas e espectadores.

Uma atriz (Priscilla Colombi) e dois atores (Evandro Soldatelli e Lauro Fagundes) conduzem a jornada, acompanhados de um operador de som em cena (Ander Belotto). A novidade é que a diretora Patrícia Fagundes também atua no espetáculo.