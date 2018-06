Referência do rock gaúcho, Mutuca morre aos 71 anos

Referência do rock gaúcho, o músico e radialista Mutuca Weyrauch morreu nesta quarta-feira (13), aos 71 anos, após sofrer um infarto em Taquara, cidade onde residia. Com cinco décadas de carreira, o artista fez sucesso com o grupo Mutuca e os Animais - o álbum Hot Club, de 1999, foi indicado ao Troféu Açorianos.

O músico ainda acompanhou o surgimento do rock gaúcho, sendo reverenciado por artistas de diversas gerações. "Um querido mestre, que tanto nos ensinou e também divertiu", destacou Frank Jorge. "Um dos pioneiros do nosso rock gaúcho. RIP mestre Mutuca", escreveram os integrantes do Acústicos e Valvulados no Twitter.

O sepultamento ocorreu no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre.