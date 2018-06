Filme mostra reviravolta em vida de amigas após leitura de Cinquenta tons de cinza

Do jeito que elas querem reúne Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen no elenco. O enredo destaca quatro amigas que têm suas vidas viradas de cabeça para baixo quando dão início à nova leitura do mês: Cinquenta tons de cinza.

O livro estimula romances na vida do quarteto: a personagem de Diane ficou viúva após 40 anos; Jane interpreta uma mulher que não gosta de compromissos; Candice trabalha em um divórcio de décadas; já Mary vive um casamento em baixa.