Festival Morrostock desembarca em Porto Alegre

O Festival Morrostock realiza edição na Capital neste sábado, com Liniker e Os Caramelows, Baiana System e Bloco da Laje. Intitulado Morrostock POAA - Povo, Amor e Arte, o evento também terá as apresentações de Alice Kranen, Bando Celta e Zahira Razi, Flor e o ET, Grupo Kiai, Louis&Anas, Madame Bogardan, Paola Kirst, Quarto Sensorial, Supervão e Três Marias no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995), a partir das 15h.

Ainda haverá como atrações o Acampamento Urbano, Festim Pagão (com Bando Celta e o grupo Zahira Razi) e Brick de Desapegos. Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 180,00 (o promocional, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível na bilheteria, tem o valor de R$ 100,00). Venda on-line no endereço https://bit.ly/IngressosMorroPOAA e presencial nas Lojas Youcom, Multisom (somente da Andradas) e Marquise 51 (Cristóvão Colombo, 51).

A ideia da edição porto-alegrense veio com o objetivo de trazer as boas vibrações do festival para a capital gaúcha, dando espaço para manifestações artísticas que simbolizem diversidade, igualdade e coletividade: a representatividade e o swing da cantora Liniker, somada à batida pesada da banda Baiana System e à catarse do Bloco da Laje.