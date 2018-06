Show em tributo ao Abba é atração no Teatro da Unisinos

ABBA The History - A Salute To Abba tem sessão no Teatro da Unisinos JAMORIM/DIVULGAÇÃO/JC

O ABBA The History - A Salute To Abba tem espetáculo marcado para as 21h desta sexta-feira no Teatro da Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600). Os ingressos de plateia para a apresentação única custam R$ 100,00. As entradas podem ser adquiridas pelo site Blue Ticket, na Livraria Cameron (Shopping Bourbon Wallig e Bourbon Ipiranga) e nas lojas Multisom.

O maior tributo ao conjunto sueco pop na América do Sul compreende um grupo de cantores com uma banda brasileira. O show já passou por mais de 200 cidades no Brasil e América Latina. Com um cuidado extremo, em todos os detalhes, ABBA The History - A Salute To ABBA junta a sensacional musicalidade, harmonia vocal, figurinos e coreografia da formação original com uma atuação eletrizante, oferecendo um espetáculo dinâmico e cheio de surpresas.