Grupo Alabê Ôni lança álbum O Berço do Batuque no RS

Grupo Alabê Ôni lança disco em show no Teatro do Sesc nesta sexta-feira LEANDRO ANTON/DIVULGAÇÃO/JC

O grupo Alabê Ôni faz, nesta sexta-feira, o show de lançamento do trabalho intitulado O Berço do Batuque no RS: Mestre Borel - Toques e Cantos da Nação Oyó-Idjexá. A obra foi desenvolvida para disseminar e partilhar os saberes da cultura popular e da matriz africana, que influencia a formação da identidade sul-rio-grandense.

O quarteto, formado por Pingo Borel, Mimmo Ferreira, Tuti Rodrigues e Richard Serraria, sobe ao palco do Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou na Ladeira Livros (General Câmara, 385), por R$ 30,00; ou no dia, na bilheteria, por R$ 40,00. A apresentação conta ainda com a participação de Simone Rasslan, Stephanie Soeiro e Auristela Melo.