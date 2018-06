Embalo italiano: Chiara Civello se apresenta nesta quinta no Sgt Peppers

Cantora retorna ao Brasil com show solo, no qual interpreta músicas de diversas fases da carreira ARTIST FIRST/DIVULGAÇÃO/JC

A cantora e compositora italiana Chiara Civello faz show nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, no Sgt Peppers (Quintino Bocaíuva, 256), dentro do projeto Noites Especiais, produzido por Antonio Villeroy. Após a bem-sucedida turnê do álbum Canzoni, ela retorna ao Brasil com show solo, no qual interpreta músicas de diversas fases de sua carreira, além de antecipar um pouco de seu mais recente trabalho, Eclipse, com lançamento no Brasil previsto para o segundo semestre deste ano.

Em clima intimista, Chiara alterna-se entre o piano e o violão, mostrando canções autorais já conhecidas do público, como Resta (parceria com Ana Carolina) e Problemi (com Ana e Dudú Falcão); músicas novas do novo álbum, como Core in Tasca (single disponível nas plataformas digitais) e Come vanno le cose; além dos clássicos Io che amo solo te e Va bene cosí, entre outras.

Os ingressos custam R$ 200,00 (inteira). Há um lote promocional a R$ 120,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível (as doações serão entregues para a Fundação Pão dos Pobres, que fornece 1,7 mil refeições por dia a crianças e adolescentes carentes). Reservas pelo telefone (51) 99246-7780.