Espetáculo inspirado em povos ciganos tem apresentação em Porto Alegre

Artista circense Roberta Alfaya comanda a apresentação, ao som da banda The No Smoking Orchestra ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC

Povos ciganos ao redor do mundo são a temática do espetáculo Gira, atração da Travessa dos Cataventos (Andradas, 736) nesta quinta-feira (14), às 12h30min. A artista circense Roberta Alfaya comanda a apresentação, gratuita, que usa das músicas e imagens sua essência comum e coerente ao trabalho.

Ao som da banda The No Smoking Orchestra, ela usará de quatro bambolês e uma lira aérea em uma dança pessoal. Roberta explica que a roda sugere o giro, sendo o próprio giro que gera o movimento. Experiente artista, aprendeu sobre circo e arte cigana em seu período na capital ucraniana, Kiev.

Gira é integrante do Cirquintana, projeto criado pelo diretor da Casa de Cultura Mario Quintana, Jessé Oliveira, e que tem como objetivos a difusão e o fomento da produção que envolva o circo no Estado, além de buscar reforçar o compromisso do centro cultural com a pluralidades das linguagens artísticas.