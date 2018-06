Evento transforma estacionamento do BarraShoppingSul em cinema neste fim de semana

Em comemoração ao dia dos namorados, o BarraShoppingSul recebe, a partir desta sexta-feira (8), a 3ª edição do Re.movies, evento de cinema a céu aberto que acontece no estacionamento do centro comercial até domingo (10).

Com três romances na sua programação, o evento vai exibir os filmes Million Dollar – Arremesso de Ouro, Love & Mercy e A Teoria de Tudo. O cinema é aberto a todos os públicos, inclusive para os animais de estimação, e as sessões iniciarão assim que o pôr do sol terminar, por volta das 19h. Estão confirmadas ainda operações de food trucks, que devem oferecer pizza, cafés e doces, cerveja e pipoca.

O projeto é uma parceria do BarraShopping com a Re.Turn e ainda busca auxiliar crianças que necessitam atendimento oftalmológico. Já foram disponibilizadas consultas oftalmológicas às crianças do Centro Comunitário Orfanotrófio I, de Porto Alegre.