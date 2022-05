Poder 3 - Identidade ampliada de marca

Toda instituição, empresa ou negócio são identificados no momento que iniciam suas atividades. Isso vale também para um profissional, é o dito "carimbo social e empresarial". Imagine um arquivo mental gigante, onde são colocadas milhares de fichas: instituição A = universidade; empresa B = editora; C = gestora de ativos imobiliários; D = indústria de pincéis, e assim por diante. O tempo passa, mil coisas acontecem, evoluímos; no entanto, não nos damos conta de que, se esse "registro de nascimento" não for atualizado, acabará restringindo a competência dos negócios/atividades ao seu segmento/categoria de origem. Uma universidade, 50 anos após depois, pode ter ser transformado em um ecossistema que produz conhecimento, saúde, tecnologia, mas segue sendo reconhecida apenas como centro de ensino. Da mesma forma, a indústria de pincéis, hoje com um portfólio vasto, vai muito além da sua configuração original. Mas o que vale não é o que você faz e entrega, e sim como as pessoas percebem quem é você.

O desencontro entre imagem e identidade de marca é devastador para qualquer negócio, porque esvazia a qualificação dos novos negócios.

Marca e negócio são duas faces da mesma moeda. Ambas têm que andar em harmonia. Se houver aumento e diversificação do portfólio de negócios, o enquadramento, posicionamento e narrativa da marca devem acompanhar o ritmo da evolução. Traduzindo: empresas de sucesso constroem na sua jornada verdadeiros conglomerados, só que sua identidade fica presa ao passado, ao negócio raiz. Desconsiderar a importância de adequar a marca corporativa é um crime para o sucesso tanto do negócio de origem, quanto das novas investidas.

A marca corporativa tem um papel central no sucesso dos negócios da corporação; cabe a ela ser a principal protagonista do propósito que move o conjunto. O compromisso de rejuvenescer é permanente. Traduzir o antigo ao novo, tanto na forma, quanto na estruturação mercadológica, deve ser item constante na pauta.

Essa questão é tão profunda que interfere até mesmo na arquitetura do portfólio de negócios e marcas. Não me refiro apenas à questão do rebranding, e sim de como transmitir um fluxo de energia e credibilidade vertical (corporação unidades de negócios) e horizontal (unidades de negócios entre si).

Se fala muito da importância do planejamento, enfim, da estratégia; mais do que nunca, se faz necessária a visualização do escopo mercadológico para entender quais lacunas devem ser preenchidas. Esse tema é central para que a empresa se habilite às oportunidades, criando condições para que suas unidades de negócios possam ser consideradas e transitem com desenvoltura nos respectivos territórios de atuação.

A estruturação adequada da marca corporativa é a coluna vertebral de um grupo empresarial, sustenta e garante o êxito dos negócios nos seus territórios de atuação. Representa o aval, sobrenome, que remete à percepção de solução confiável junto aos diferentes stakeholders. A surpresa de quem não sabia o quanto a sua empresa faz e é capaz é o maior atestado da incapacidade de comunicar ao mercado o quanto potente é a sua organização. O poder da identidade corporativa é decisivo no grande tabuleiro chamado mercado.