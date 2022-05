Poder 2 - A Verdade

A potência da verdade é algo inquestionável. Será? Nestes tempos de cólera das redes sociais, o que é mesmo verdade? Tema recorrente das conversas sobre política, negócios, marcas, e da vida das pessoas. "Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade." Essa célebre frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, nos leva a refletir acerca do papel das "fake news".

Não há nada de novo em construir "falsas novas verdades". O que mudou foi a velocidade de destruição. Isso vale em todos os campos, contudo, minha maior preocupação é ver como as marcas, empresas e as próprias pessoas estão vulneráveis a julgamentos populares. Um post mal interpretado pode derrubar uma marca, reagir de forma violenta à crítica pode destruir a sua organização, enfim, a sua vida. O território das "fake news", alimentado pelos "haters", fazem assessorias de relações públicas/imprensa tremerem.

Agora, vem comigo e me diz a sua opinião: como lidar com algo que não é verdade, no entanto, promove uma situação insustentável para a sua empresa, ou para a sua vida? Eu ousaria dizer, sem purismos, que praticar a verdade é ainda o maior e melhor antídoto às "fake news".

Ter um propósito do bem, solidificar a cultura da empresa em valores do bem, é o que estabelece as bases para a sobrevivência e superação de qualquer crise. O líder tem um papel decisivo na definição da cultura e, consequentemente, no comportamento da tribo, evitando o fortalecimento dos covardes que traem a organização ao construírem "falsas verdades". Andar juntos, agir coletivamente, movidos por uma crença colaborativa única, tornarão sua organização imbatível. Nada se sustenta, ao longo do tempo, se não for verdadeiro. Nada.

A verdade é a mais potente de todas as estratégias para construir um legado de marca, pessoal, profissional, político ou empresarial.

Atualmente é moderno dizer: as pessoas estão no centro. Escutar isso me deixa pasmo. Como você pode imaginar uma empresa tendo sucesso, se não estiver permanentemente buscando entender o significado daquilo que faz/entrega para as pessoas?

Tudo que sua marca manifesta, seja na dimensão que for, deve partir de algo que toque as pessoas profundamente. A mentira dói, a verdade enaltece. Se tem uma coisa que ninguém mais aguenta são conversas rasas, falsidade e desrespeito.

A narrativa de uma marca forte é:

1. Um manifesto que nasce de uma verdade.

2. Empacotado de forma sensível, criativa, e perfumado com muita emoção.

As grandes sombras da vida, as dores, sejam de endividamento, incapacidade de conseguir cumprir compromissos, falta de autoestima, o próprio medo do presente-futuro, não deixam espaço para brincadeiras. As marcas que não considerarem esses aspectos humanos, mesmo que se percebam momentaneamente como ilhas de prosperidade, não conseguirão fazer a travessia para um futuro sustentável.

Não estou pintando o mundo de cinza, pelo contrário; o que busco neste momento é fazer com que você olhe fora da sua bolha. Tomando consciência do que está acontecendo no mundo, no Brasil, e aqui no seu quintal. Chega a hora de você considerar: qual é a sua verdade; ela é suficientemente colaborativa para atrair e reter as pessoas? O resto são apenas passageiras "fake news".