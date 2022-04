O poder sempre mexeu com o homem.

O primeiro de todos foi o poder do fogo: reunião, proteção, calor, e porque não dizer uma forma de amor. O poder é sedutor, imperativo, fala da força, com a mesma intensidade que constrói paixões.

A capacidade de alimentar o estômago, o espírito, festas e até mesmo traições, fizeram do fogo algo decisivo aos nossos ancestrais.

A sensação de não ter nenhum poder sobre as pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes.

Nenhum empresário, CEO, executivo, profissional, candidato a uma posição, quer menos poder; todos querem mais. Expressar esse desejo, ou até mesmo fazer uso da palavra poder, não é considerado politicamente correto.

A verdade é que sem poder, como diria Bertrand Russel "não se tem a capacidade de produzir os efeitos desejados". Um líder impotente não consegue conduzir sua organização rumo ao sucesso.

A história nos comprova: ao redor de uma pessoa poderosa sempre faltam cadeiras. Os bajuladores acreditam que ninguém os identifica, normalmente, maltratam os que na sua opinião estão abaixo, com a mesma intensidade que acenam positivamente com a cabeça às ideias lançadas pelo "chefe".

Esse jogo de constante duplicidade é o câncer das organizações, porque quando entra na cultura apodrece a espinha dorsal da companhia. A saída silenciosa dos bons profissionais, turnover elevado, somado ao desligamento de parceiros estratégicos, vai reduzindo a capacidade competitiva da empresa. Ratazanas nunca olham no olho.

Um dos maiores problemas dos autoritários está na ausência do espaço à crítica, a falta de humildade do líder, coloca em risco o futuro de médio e longo prazo.

São poucos presidentes de Conselho de Administração que conseguem distinguir o sucesso do curto prazo, com as sombras da tormenta que se cria no horizonte.

O fundamento crucial do poder é saber dominar suas emoções. Encontrar o equilíbrio ao longo da travessia exige um olhar maior e imparcial.

Nicolau Maquiavel, afirmava "O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado a ruína entre os inúmeros outros que não são bons".

Os podres poderes existentes nas cortes, movidos pela ganância, inveja, luxúria e ódio, não desapareceram com o passar do tempo. O que mudou foi a forma de espalhar o fogo.

A tecnologia é uma das representantes do novo poder, porque assim como o fogo constrói comunidades para o bem, da mesma forma que incendeia multidões. A questão é como prosperar, navegando de forma positiva, impactando o maior número possível de pessoas. Comunidades da marca, começam a partir da comunidade interna da empresa "viva e pulsante".

Acredito que a perenização de qualquer forma de poder não se sustenta: a não ser a do fazer o bem. São poucas as empresas que conseguem evitar momentos de tirania.

Tudo vale até o momento que deixa de ser saudável, produtivo. Não tem CEOs insubstituíveis, nem diretores, nem tampouco modelos de negócios infalíveis.

A coragem está em encontrar à vontade para superar o medo, e agir. O poder deve ser colocado a serviço da sobrevivência e o desenvolvimento do negócio.