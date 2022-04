Conexão vida

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Pasmem, mas, para ter sucesso, já não basta mais apenas fazer bem-feito.

No início do século XX, profissionais e empresas passaram a utilizar o "Diagrama de Gantt" como a principal ferramenta para projetar um cronograma composto por etapas, objetivos e prazos.

O fato é que a velocidade, até alguns anos atrás, era muito baixa: vida previsível. A disputa pela atenção do cliente não era ponto de preocupação. A oferta de opções de canais de compra e veículos de comunicação/informação era ínfima se comparada aos dias atuais.

O digital acabou por acelerar nossas vidas em todos os sentidos, potencializado pela abundância de lojas físicas e digitais. Se isso não bastasse, fomos alvo de uma explosão de meios de comunicação; nossa mente foi obrigada a criar barreiras para essa overdose de informações. Passamos a ser hiperseletivos, por uma questão de sobrevivência e de saúde mental.

Já escutei várias definições sobre como nominar o momento atual; a melhor de todas foi de um inquieto empreendedor e competente profissional de marketing que, de forma direta e reta, definiu como a era da "sociedade desatenta".

A grande pergunta que fica no ar: como sua marca (negócio) será alguém nesse universo onde reina o desinteresse e a desatenção?

As novas gerações não têm o mesmo fascínio pelo "ter"; sabemos que, para eles, a conveniência se sobrepõe à posse. Enquanto não conseguirmos trabalhar com dados na nossa rotina o dito marketing 5.0 , todos estaremos debruçados em como decifrar o famoso A.I.D.A (atenção, interesse, desejo e ação). Atingir alguém por uma oferta é uma roleta-russa.

Conquistar a "sociedade desatenta" é o desafio master, com certeza não começa na comunicação, e sim no conteúdo a ser comunicado.

Agora, vem comigo e imagine dois enormes pacotes. O primeiro vamos chamar de TO MAKE nele está sua proposta de valor; o segundo, coloque na etiqueta TO TELL contém o storytelling que será levado ao mercado.

Para construir a proposta de valor, antes você precisa enxergar o seu público-alvo, e identificar o que é valor relevante: ainda não entregue pela concorrência. Sim, porque se é para se guiar pelos seus concorrentes, você jamais será singular. O mundo não reconhece os iguais, e sim celebra e homenageia os desiguais. O segundo passo é enquadrar-se na melhor categoria/subcategoria que redefinirá seu negócio. Por favor, aproveite, pegue a missão da sua empresa e guarde. Falar em missão é old fashion, assim como seguir utilizando os diagramas de Gantt; já o propósito e as metodologias ágeis (SCRUM) devem ser os marcadores do novo tempo.

Empresas evolucionárias consideram o propósito a base para implementar a transformação cultural. Sim, muito mais profundo. Vá além do pensamento transacional, não se constrói relacionamentos marcantes apenas vendendo.

Se você não conseguir conectar com as pessoas (público-alvo), seu negócio simplesmente não existe.

Marcas que tratam sobre as verdades da vida com leveza são dominantes. Desvendar a senha emocional é o que desperta atenção e abre o coração das pessoas. Não se iluda, discursos racionais não convertem. Tudo isso é apenas algo maravilhoso chamado: conexão vida.