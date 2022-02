Desafie o líder

Todo gigante tem um "calcanhar de Aquiles", isso é fato. Normalmente, pasme, o melhor lugar para atacar o líder é no seu mercado de origem:

1. é onde nunca espera ser atacado;

2. por ter muito share, muitas vezes, considera aquele mercado "garantido", o que é um erro fatal;

3. acumula muitas mágoas silenciosas, clientes insatisfeitos ficam escondidos atrás até mesmo do NPS (net promoter score);

4. por ter maior concentração de clientes, terá mais prejuízo para defender sua posição.

A vida inteira trabalhei para construir marcas líderes, convivi e aprendi a admirar empresários que sonham de olhos abertos. Ousadia e destemor são características presentes entre todos, além do fato de saberem lidar genuinamente com pessoas.

O principal catalisador são suas paixões por desafios. Mas o crescimento, muitas vezes, não é acompanhado pelo todo da organização, o que traz as oportunidades para o atacante que almeja um "pedaço desse queijo".

Quando o CEO de uma empresa atacante, com sua diretoria e assessoria, define um plano de ação integrando emoção e razão, trabalhando alternadamente em escopo aberto e nichado, a liderança daquele território começa a ser colocada em risco.

Poderíamos falar em novos modelos de negócios, enfim, novos formatos, mas não precisamos ir tão longe.

Você, como eu, é por princípio binário: nosso racional é baseado no sim ou não. Acontece que, quando passamos a trabalhar em quatro planos/ dimensões, conseguimos construir novas abordagens junto às pessoas. E, o que é melhor, atuando em quatro planos você confunde os demais players, aumentando a dificuldade deles em reagir. O sentimento de quem é atacado por essa matriz, é que o oponente está 24/7 em todos os lugares. Gosto muito de misturar estratégia de negócios com estratégia de marca, em especial, utilizando a matriz O.S.E.P. (branding) com a não menos importante matriz de escopo.

Já apliquei várias vezes, tanto para empresas, quanto, até mesmo, em campanhas políticas, obtendo resultados memoráveis.

Vem comigo, que eu explico melhor. Uma marca pode conquistar rapidamente o território do líder, se souber que nem tudo é preço, tampouco emoção. Ao empacotar harmoniosamente ações que emocionem as pessoas, com oportunidades de preço e prazo, a marca desafiante terá muito mais chance de chegar rapidamente ao nível de interesse e desejo das pessoas.

Marcas com energia, alma, vida são bem-vindas, porque nós - humanos - precisamos aquecer nosso dia a dia com coisas boas. É simples assim, todos querem uma vida melhor, todos querem atenção. Manter a chama da permanente conquista acesa é algo que exige humildade e disciplina. Daí a importância das empresas terem propósitos aplicáveis, única chance do líder não ser derrotado, enquanto atravessa preguiçosamente a planície. Desafiar o líder é um exercício que fortalece todos, faz com que a teoria deva ser posta em prática. Faz bem, e o melhor: gera share saudável. Nesses mais de 30 anos, participei de conquistas de territórios que pareciam impenetráveis, assim como assisti a impérios sendo desmanchados em função de seus comandantes acharem que nunca ninguém faria mais do que eles.

Fica aqui o registro: enfrente, com destemor, aproveite a folga do líder para atacar como um samurai - sem pressa e sem medo. Desafie!