2022. Sabedoria, paciência e impacto

Paulo Coelho, em seu livro Manual do guerreiro da luz, nos ensina que "o forte passa por covarde, nos momentos em que a força é mais eficaz que a estratégia. Sabe que toda raiva e coragem de um pássaro são inúteis diante do gato. Quando ela é violenta demais, ele se retira do campo de batalha - até que o inimigo gaste sua energia".

Você sabe que o que vem pela frente é forte, então não superestime suas capacidades. Se mantenha atento aos sinais, paciência com tudo e com todos será fundamental. Os indicadores não são promissores para 2022, ao contrário, cabe observar as ondas antes de se lançar ao mar. Algumas palavras serão importantes ao longo dos vários embates que o ano nos reserva: consolidar, colaborar, fidelizar, unir, reinventar, e por fim acreditar. Como estrategista, consultor e conselheiro, da mesma forma que apresento estratégias, recebo muitas contribuições e insights, hoje, quero dividir com vocês algumas das constatações que considero mais relevantes:

1.Consolidar será mais importante do que expandir. Ocupar os mercados, territórios, que você penetrou nos últimos tempos é mais rentável do que avançar. Não esqueça que a abundância da oferta também estará presente no seu setor, a contrapartida é a escassez de clientes para tantas portas.

2. Crescer nas "same stores sale", traduzindo, vender mais nos mercados onde você já está instalado, provoque seus executivos nessa direção.

3. Ao mesmo tempo, desperte o samurai dentro de você: corte custos, feche lojas deficitárias, abra mão de praças nas quais historicamente seu negócio, seja qual for, não aconteceu. Calce as sandálias da humildade: diminuir é inteligente, em tempos instáveis.

4.Não acredite que vendendo "preço baixo" você vai recuperar no futuro o dinheiro queimado em ofertas. Os consumidores estarão mais "oportunistas" do que nunca, é ilusão achar que práticas de "hard sell" definirão conquistas de market share.

5.Investir em inovação aberta: confiar que também existe inteligência fora das portas da sua organização, que é possível fazer diferente.

6.Aprenda a distinguir - fornecedores de parceiros estratégicos. Construa alianças estratégicas com quem é estratégico para o sucesso do seu negócio. Manter relações e a base da consistência.

7.Investir para manter sua marca viva, equalizar o brand equity, não se encolher na crise, são decisões de quem sabe que a vida, como os negócios, apenas se colhe o que se planta.

Lembre-se das cinco regras do combate, escritas por Sun Tzu, há três mil anos:

A fé: antes de entrar numa batalha, é preciso acreditar no motivo da luta. O companheiro: escolha seus aliados e aprenda a lutar acompanhado, porque ninguém vence uma batalha sozinho. O tempo: Uma luta no inverno é diferente de uma luta no verão: um bom guerreiro presta atenção no momento certo de entrar em combate. O espaço: não se luta em um desfiladeiro da mesma maneira que numa planície. A estratégia: o melhor guerreiro é aquele que planeja seu combate.

Seja mestre da sua espada, comandante do seu destino. Seja sábio, escute, e considere muito antes de agir, mas quando for atacar, vá com tudo.