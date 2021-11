O excesso e a escassez

Em outubro escrevi um artigo sobre a abundância, passados alguns dias recebi um convite de um dos organizadores do BS Festival. Fiquei honrado por ser um evento que reúne cabeças inquietas, intensas e interessantes, onde com certeza aprenderei muito. Ao mesmo tempo, me senti provocado a ir mais fundo na relação excesso versus escassez. Expandir a consciência sobre a vida como ela se apresenta, e aprender a identificar os padrões, é pré-requisito para elaboração de uma estratégia que tenha eco com as pessoas. O usual é associarmos o estado de excesso, abundância, a aspectos positivos: riqueza, espaço, disponibilidade. Em outras palavras, o estado de abundância significa na maior parte das vezes, estar bem. Entretanto, seria ingênuo perder de vista que todo excesso gera na outra ponta escassez, dor.

Quando movidos pelo sucesso seja pessoal, profissional, empresarial e até mesmo político, somos cegados pela adrenalina e, doses cavalares de ego. Quando se trabalha em excesso, se tem escassez de tempo para estar com quem se ama. Quando um governante tem poder em excesso, começa a ter escassez de segurança. Quando uma empresa opera com ofertas em excesso, tem escassez de proximidade com as pessoas. Quando o Conselho de Administração tem excesso de domínio sobre o CEO, a empresa passa a ter escassez de energia e iniciativas. Quando se tem excesso de burocracia, tem escassez de agilidade. Quando um político fica excessivamente confiante, corre sério risco de ter escassez de votos.

A verdade é que o equilíbrio é algo central em tudo, seja nas nossas vidas, nas empresas, nas relações, na própria natureza. O budismo tem uma expressão que traduz o bom senso nas escolhas: o caminho do meio. Os extremos são nefastos em qualquer circunstância, sequestram a capacidade de respirar, sentir e agir de acordo com nossa natureza.

O excesso muitas vezes nasce do pavor a escassez, um bom exemplo é o movimento pendular da classe média brasileira. As pessoas da classe média são mobilizadas pela busca constante por manifestações que reforcem seu "estar bem", em função disso entram num loop frenético de consumo: troca de imóvel, casa nova e maior na praia, carro do ano, excesso do uso de marcas de luxo, colégio particular e caro para os filhos, etc.

O medo da escassez nos faz buscar o excesso, talvez como uma das formas de escondermos nossas vulnerabilidades. Seja lá como for, o resultado desse vazio de poder, riqueza, sucesso, e até mesmo felicidade, nos traz um permanente sentimento de insatisfação.

As corporações com excesso de controle, acabam tendo escassez de talentos, as que promovem o excesso de autonomia, liberdade, tem escassez de resultados. Face a essa realidade as áreas de RH ficam perdidas em relação a como atrair profissionais talentosos, enquanto os CEOs ficam em dúvida se vão conseguir sensibilizar a jovem geração Z com seus discursos pautados excessivamente pela conquista. O tempo é escasso, temos prazo, logo, viver a vida com tranquilidade vem seduzindo os jovens muito mais do que o sucesso.

Agora, que você já se deu conta que o excesso produz a escassez, considere o estágio de sua travessia de vida. Só quero que você pense a respeito: o que faz sentido na sua vida nesse momento? O que faz sentido para a sua empresa nesse momento?

É no caminho do meio entre o excesso e a escassez que negócios, vidas, e a natureza encontrarão a verdadeira sustentabilidade.